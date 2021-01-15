Внесение Xiaomi в черный список США вызвало падение ее акций на 11%

Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi упали на фоне его внесения в черный список в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

Так, на открытии торгов ценные бумаги компании стали дешевле на 11,18%. Их стоимость опустилась до 29 гонконгских долларов за единицу.

Накануне администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.

Ранее действующие президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе и у инвесторов США, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, после чего средства идут в военно-промышленный комплекс КНР.

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