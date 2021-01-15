Эксперты отметили рост стоимости поездок на такси в России

Цены на поездки в такси показали значительный рост. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Bank of America (BofA).

По словам аналитиков, стоимость поездки возросла на 50 — 70% у крупнейших онлайн-агрегаторов. Они объяснили, что такие показатели связаны с восстановлением рынка.

При этом отмечается рост числа поездок в декабре по сравнению с маем — июнем 2020 года.

Кроме того, эксперты добавили, что на увеличение цены поездки оказала влияние сезонность, поскольку спрос на услугу растет к концу года.

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