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Деловые новости

Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента аэропорта в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 14 января, принял участие в церемонии закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что глава государства в этот день также принял участие в закладке фундамента дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Кроме того, Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, а также вице-президент Фонда Гейдара Алиева посетили город Шуша.

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