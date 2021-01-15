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Деловые новости

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В Минцифры ответили на данные о возможном подорожании сотовой связи

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Замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что оснований для повышения тарифов сотовой связи пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что операторы связи предоставляют властям информацию о тарифных планах, а также своим абонентам — в случае изменения.

По его словам, в случае необходимости существенных изменений операторы предварительно согласуют такую меру с ФАС. При отсутствии оснований для изменений антимонопольная служба направляет ответное предписание.

«В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили», — подчеркнул Иванов.

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