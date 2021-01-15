В Минтруде назвали число безработных в России

В Минтруде России сообщили, что в стране насчитывается свыше 2,7 млн официально зарегистрированных безработных граждан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что по состоянию на 15 января текущего года в службах занятости официально зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан.

Как передает агентство со ссылкой на данные Росстата, за период с января по ноябрь 2020 года в стране было зафиксировано 4,6 млн безработных россиян.

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