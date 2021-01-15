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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации РФ Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации РФ

Кудрин выступил против новых изменений налоговой системы России

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На данный момент в налоговую систему России не стоит вносить никаких изменений. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Нужно меньше изменений в налогах, тем более что это правительство декларировало в 2018 году. Если уж мы получили вот эти изменения, то сейчас нужно остановиться», — заявил он.

Кудрин также отметил, что пока не поддерживает предложение об освобождении от уплаты НДФЛ граждан с низкими доходами.

По его словам, эти выпадающие налоговые платежи являются доходами регионов, и их надо было бы компенсировать.

«Сегодня мой девиз — никаких изменений», — заключил Кудрин.

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