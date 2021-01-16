Мишустин утвердил расширение границы ТОР «Камчатка»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» для запуска новых инвестиционных проектов. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что благодаря данному решению можно будет эксплуатировать новые мощности по рыбопереработке, а также в бухте Бабья теперь может появиться стоянка для морского транспорта.

«Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей», — указано в сообщении.

По данным правительства, резидентам ТОР предоставлен большой перечень льгот и преференций, среди которых сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранцев.

30 ноября прошлого года Мишустин утвердил расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» для создания международного соколиного центра.

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