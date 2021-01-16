Умер французский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что бизнесмен скончался в результате сердечного приступа в своем поместье в швейцарском Преньи, в пятницу, 15 января.

Де Ротшильд появился на свет в 1963 году во французском Нейи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding («Эдмон де Ротшильд Холдинг»), которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами.

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