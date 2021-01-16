Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание штаба, по итогам которого в указанных странах было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения. Кроме того, учитывалась эпидемиологическая обстановка в этих государствах.

С 27 января дважды в неделю самолеты будут летать из Москвы во вьетнамскую столицу Ханой и обратно, такое же количество будет у рейсов Москва-Дели, Москва-Хельсинки. В финскую столицу дважды в неделю также можно будет отправиться из Санкт-Петербурга.

Также трижды в неделю будут действовать рейсы Москва-Доха.

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