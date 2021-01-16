Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие месяцы

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал изменения стоимости рубля на ближайшие месяцы. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, начало вакцинации от коронавируса положительно влияет на нефтяные котировки. Он предположил, что стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent сохранится в диапазоне $56 — $57 за баррель.

Эксперт отметил, что такой же эффект может быть оказан и на цены российской валюты, на которые также повлияет решение Минфина выделить 106,3 млрд рублей на покупку иностранной валюты. Средства будут направлены с 15 января по 4 февраля 2021 года.

Корнейчук добавил, что при благоприятном раскладе курс рубля может достигать 71—72 за доллар.

Однако при негативном влиянии санкционных рисков курс национальной валюты может упасть до уровня 80 руб. за доллар и 92—95 руб. за евро.

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