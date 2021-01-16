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Zurich Insurance Group не стала объяснять решение об отказе страховать «Северный поток 2»

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Швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась комментировать решение о прекращении страхования строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель компании Томас Баер отметил в обращении к агентству, что ZIG не обсуждает отношения со своими клиентами из-за принципа конфиденциальности. Он также подчеркнул, что компания не изменяет изложенной в заявлении для прессы в пятницу, 15 января, позиции.

«Zurich имеет всеобъемлющую структуру соблюдения и привержена полному выполнению любых применимых санкционных регулирующих положений», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода возобновится с 15 января.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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