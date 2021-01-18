СК предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Следственный комитет предлагает увеличить срок давности по налоговым преступлениям для физических лиц. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на зампредседателя Следственного комитета Елену Леоненко.

«Если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — говорится в сообщении.

Также СК предлагает Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия преступной схемы.

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