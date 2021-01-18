Экономике Германии грозит серьезный экономический спад из-за COVID-19

Экономике Германии грозит серьезный экономический спад в случае продления действующих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Центробанка ФРГ.

«Если распространение COVID-19 не удастся значительно ослабить, а нынешние ограничения, затрагивающие экономическую деятельность, будут сохранены или ужесточены, это может привести к серьезному спаду», — отмечается в сообщении.

При этом, как считают в Бундесбанке, экономика Германии способна пережить действующие меры по сдерживанию инфекции.

По данным регулятора, за последние три месяца экономика страны показывала нулевой рост. Это связано с тем, что спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле был компенсирован отскоком в промышленности и строительстве.

В Германии до 31 января действует жесткий карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

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