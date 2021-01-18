Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

«Газпром» взыскал с «Молдовагаза» $246,4 млн долга

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск «Газпрома» к «Молдовагазу», который связан со взысканием $246,4 млн задолженности за поставленный российской компанией газ, сообщает ТАСС.

Как отмечается, суд вынес решение 17 сентября 2020 года. «Газпром» подал иск против «Молдовагаза» в декабре 2019 года.

Задолженность сформировалась за газ, который был поставлен из России еще в 2017 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Долг за газ: почему Кишинев не хочет платить Москве

Молдавия отказывается признавать долги за газ

Молдавия продлила контракт с «Газпромом» до конца 2021 года

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.