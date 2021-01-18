«Газпром» взыскал с «Молдовагаза» $246,4 млн долга

Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск «Газпрома» к «Молдовагазу», который связан со взысканием $246,4 млн задолженности за поставленный российской компанией газ, сообщает ТАСС.

Как отмечается, суд вынес решение 17 сентября 2020 года. «Газпром» подал иск против «Молдовагаза» в декабре 2019 года.

Задолженность сформировалась за газ, который был поставлен из России еще в 2017 году.

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