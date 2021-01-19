Рокетбанк объявил о закрытии

| Бернст Ю.

Рокетбанк на своей странице в Instagram сообщил о своем окончательном закрытии.

«Мы закрываемся. Теперь окончательно», — говорится в сообщении.

В банке напомнили, что его история началась в 2013 году «с идеи сделать банк с человеческим лицом».

Владелец Рокетбанка — платежная система Qiwi — в марте 2020 года сообщала о планах свернуть проект из-за его убыточности. Ей не удалось найти покупателя актива. По итогам 2019 года убыток банка превысил 2 млрд руб. По итогам 2020 года ожидался убыток до 1,5 млрд руб.

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