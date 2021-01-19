Около 25% медиков смогут получить право на досрочную пенсию после работы с COVID

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что после работы с коронавирусом около 25% медиков смогут получить право на досрочную пенсию. Его слова приводит РИА «Новости».

«Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20-25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными», — сказал он.

В 2020 году правительство России приняло постановление, которое позволяет медикам, работающими с пациентами с коронавирусом, получать льготный стаж.

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