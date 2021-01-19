РБК: одобрение кредитов в России упало до трехлетнего минимума

В 2020 году российские банки одобрили 33,9% поданных заявок на розничные кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй.

Отмечается, что такая доля удовлетворенных обращений является минимальной за три последних года.

По данным бюро, сильнее всего количество отказов увеличилось в секторе автокредитования, где банки отклонили 62% заявок. В 2019 году этот показатель составил 56,5%. Аналитики связывают низкую одобряемость с противоэпидемическими мероприятиями.

Больше всего обращений за ссудами кредитные организации одобрили ипотечным заемщикам, были удовлетворены 71,3% заявок. Такой показатель является одним из самых высоких за последние четыре года. Эксперты отмечают, что он связан с появлением льготной ипотечной госпрограммы.

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