Эксперт рассказал о популярных схемах финансовых махинаций

Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин рассказал о самых популярных схемах финансовых махинаций. Его слова приводит РИА «Новости».

«В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства», — сообщил он.

Специалист вспомнил в ситуацию, когда в Group-IB обратился крупный банк, заподозривший в недееспособности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные данные о финансовом положении компании. В результате часть полученных денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких.

В рамках другого расследования глава компании назначил на пост генерального директора своего сына, который получил право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами. Часть бумаг оказались подложными — бенефициар активно выводил средства за рубеж.

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