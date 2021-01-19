В Германии учредили фонд в поддержку «Северного потока — 2»

В Германии официально учрежден экологический фонд, который среди прочего должен защитить интересы участников проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на министра энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиана Пегеля.

«Фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь», — сообщил Пегель.

Фонд будет помогать в осуществлении климатических целей Германии, а также будет содействовать работе по завершению строительства «Северного потока — 2» для обеспечения надежных поставок природного газа.

Ранее парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил инициативу регионального правительства о создании экологического фонда, который в том числе будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.