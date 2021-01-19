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Вице-премьер Виктория Абрамченко Вице-премьер Виктория Абрамченко

В России впервые начнут торговать углеродными единицами

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В России впервые будет проведен эксперимент по торговле углеродными единицами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Согласно «дорожной карте», утвержденной Абрамченко, эксперимент пройдет на Сахалине, его целью является достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

По словам вице-премьера, важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД с международными системами торговли.

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