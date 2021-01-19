Немецкий концерн отказался от участия в «Северном потоке — 2»

Из-за угрозы американских санкций немецкий концерн Bilfinger SE отказался от участия в проекте «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.

Согласно сообщению, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на 15 млн евро, в том числе «на обслуживание систем безопасности».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.