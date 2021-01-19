Боррель: Евросоюз не будет препятствовать реализации «Северного потока — 2»

Евросоюз не будет препятствовать реализации газопровода «Северный поток — 2», потому что речь идет о частном проекте. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Речь идет о проекте, который реализуется частными компаниями… Поскольку речь идет о частном проекте, мы не можем препятствовать этим компаниям работать, если правительство Германии с этим согласно», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что газопровод не отменяет стремления Евросоюза диверсифицировать энергетический рынок.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.