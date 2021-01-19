Глава Минфина Украины оценил убытки из-за «Северного потока-2»

Глава Минфина Украины Сергей Марченко рассказал, какой урон может нанести украинской экономике российский газопровод «Северный поток — 2». Его интервью для издания Der Standart опубликовано на сайте ведомства.

По словам министра, реализация проекта грозит Украине потерей рабочих мест и ресурсов. Общий объем убытков министр оценил в $1,5 млрд в год.

Марченко отметил, что, в случае достройки газопровода, Киев утратит свои транзитные возможности, а инфраструктура будет простаивать.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.