РБК: Чубайс уходит со всех постов в РСПП

Специальный представитель президента России по связям с международным организациям Анатолий Чубайс принял решение уйти со всех своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на его письмо президенту организации Александру Шохину.

По данным издания, в письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия, так как он больше не работает в сфере бизнеса. В РСПП Чубайс занимает посты члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.

Подлинность заявления РБК подтвердил источник в Союзе.

В декабре 2020 года Чубайс покинул пост главы «Роснано» и был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.