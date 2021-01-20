Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

РБК: Чубайс уходит со всех постов в РСПП

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Специальный представитель президента России по связям с международным организациям Анатолий Чубайс принял решение уйти со всех своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на его письмо президенту организации Александру Шохину.

По данным издания, в письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия, так как он больше не работает в сфере бизнеса. В РСПП Чубайс занимает посты члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.

Подлинность заявления РБК подтвердил источник в Союзе.

В декабре 2020 года Чубайс покинул пост главы «Роснано» и был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Чубайс назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями

В Кремле уточнили, с какими организациями будет работать Чубайс в новой должности

Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед уходом с поста главы «Роснано»

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.