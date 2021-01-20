Запасы бензина в России оказались минимальными за 5 лет

Запасы автомобильного бензина в России снизились до 1,2 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Ведомство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить запасы автомобильного бензина до 1,8 млн тонн к маю 2021 года за счет повышения загрузки НПЗ.

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, ссылаясь на данные, ЦДУ ТЭК рассказал РБК, что 1,2 млн тонн — это самый низкий объем запасов бензина с 2015 года.

Ранее Минэнерго спрогнозировало, что динамика розничных цен на бензин в течение 2021 года будет равномерной и не выйдет за границы инфляции.