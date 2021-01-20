Bloomberg сообщил, что Минфин США может обрушить доллар

Экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая может стать министром финансов страны, способна привести национальную валюту к долгосрочному падению. Об этом заявили эксперты, опрошенные Bloomberg.

Как отмечает издание, на новом посту Йеллен планирует повысить ликвидность национальной экономики за счет вливания государственных средств.

Родриго Кэтрил, эксперт из National Australia Bank Ltd., заявил, что позиция экс-главы ФРС демонстрирует отсутствие планов у нового правительства препятствовать падению курса доллара.

По словам Хун Го, специалиста из Australia & New Zealand Banking Group Ltd, американские власти не возражают против ослабления доллара. На это указывает новость о том, что Йеллен намерена придерживаться рыночного обменного курса национальной валюты.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова спрогнозировала, каким будет курс евро и доллара к рублю после инаугурации Джо Байдена.