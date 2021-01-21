Власти ФРГ обсудят с администрацией Байдена Nord Stream 2

Правительство ФРГ планирует обсудить с администрацией нового президента США Джо Байдена вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» и другие темы, по которым существуют разногласия. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала N-tv в четверг, 21 января.

По его словам, позиция новой американской администрации по «СП — 2» не отличается от позиции правительства прежнего президента США Дональда Трампа.

«Мы узнавали о решениях [администрации Трампа] из СМИ, но не обсуждали их друг с другом. Теперь будет иначе», — подчеркнул Маас.

Он отметил, что стороны обсудят и другие темы, по которым позиции Германии и США различаются.

Власти США во вторник, 19 января, ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», который строит газопровод, и против компании-владельца баржи «КВТ-Рус».