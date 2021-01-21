Минфин предложил снизить порог повторного беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

| Бернст Ю.

Минфин России предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение месяца. Министерство подготовило проект изменений в решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С 2019 года физлица могут ввозить в ЕАЭС для личного пользования без уплаты таможенных пошлин товары стоимостью до €500 и весом до 25 кг.

Минфин предлагает снизить этот порог до €50 и 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров в течение месяца.

В ведомстве считают, что действующие правила приводят к злоупотреблениям, поскольку товары, якобы предназначенные для личного пользования, ввозят в страны ЕАЭС с коммерческой целью. В министерстве отмечают, что на таможне практически невозможно определить, когда товар ввозят для перепродажи.

Ведомство предлагает установить новую норму с 1 июля.