В Кремле прокомментировали регулирование цен на продукты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с регулированием цен на продукты.

Он напомнил, что по поручению главы государства Владимира Путина ранее были приняты эффективные меры по стабилизации ситуации с ценами на продукты. Кроме того, проводится постоянный мониторинг, а профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменения конъюнктуры, уточнил представитель Кремля.



Песков также добавил, что меры по сахару также оцениваются как эффективные, однако ситуация не статична. По словам пресс-секретаря, также нельзя забывать о сезонных колебаниях, которые влияют на стоимость продуктов.

«Но главное, как говорил президент, избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз рекомендовал сдерживать цены на макароны и картофель.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил о невозможности ситуации, при которой гражданам страны не хватает средств на базовые продукты.