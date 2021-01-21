Минфин подтвердил, что из бюджета прошлого года не потратили 4%

Минфин подвел официальные итоги исполнения федерального бюджета в 2020 году. В ведомстве подтвердили, что не успели израсходовать 1 трлн руб. из плана. Об этом сообщает РБК.

Так, расходы федерального бюджета в прошедшем году составили 22,82 трлн руб., а не 23,84 трлн руб. как было запланировано.

Как уточняется, этот показатель составляет 4% от уточненного плана расходов.

Ранее об этом сообщал министр финансов России Антон Силуанов. Он рассказал, что сумму перенесут на следующий год, частично его потратят на финансирование социальных расходов и программы вакцинации населения.