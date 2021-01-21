Первый блок Белорусской АЭС вновь заработал

Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть, сообщает Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.

Первый блок подключили в 12.19 мск 21 января. В настоящее время идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

16 января ведомство заявляло, что на БелАЭС произошло отключение первого энергоблока от сети после срабатывания системы защиты. При этом в министерстве утверждали, что радиационный фон в районе станции оставался в норме.