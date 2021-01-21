Путин поручил полностью восстановить рынок труда в РФ до конца 2021 года

| Бернст Ю.

Российский президент Владимир Путин поставил кабмину задачу добиться полного восстановления рынка труда в стране до конца 2021 года, передает ТАСС.

«Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в последние месяцы прослеживается тенденция на снижение безработицы. Президент также отметил, что в период пандемии России удалось не допустить ее резкого всплеска, что было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики.

Путин привел данные статистики, согласно которым, после максимума безработицы в 6,4% в августе данный показатель снизился до 6,3% в октябре, а в ноябре составил уже 6,1%. Однако это примерно на 1,5% выше, чем в 2019 году, добавил президент, поручив сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов сообщил, что в России на 20 января зарегистрированы 2,6 млн безработных.