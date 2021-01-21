Меркель не считает приемлемыми «экстерриториальные санкции» по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «экстерриториальные санкции» по проекту российского газопровода «Северный поток — 2» — это «не норма», сообщает «Интерфакс».

Она заверила, что не изменила своего мнения по «Северному потоку — 2».

«Я не изменила в своей основе мнения по «Северному потоку — 2», для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией», — сказала Меркель журналистам.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2», и его владельца — компании «КВТ-Рус».