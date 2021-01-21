Шри-Ланка открыла границы для туристов

Шри-Ланка открыла границы для иностранцев после 10-месячного локдауна, для въезда в страну необходимо представить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее 96 часов до вылета. Об этом информирует France 24.

Отмечается, что в четверг, 21 января, вновь начали действовать два международных аэропорта страны, обслуживающие коммерческие рейсы.

Прибывшие в Шри-Ланку туристы также смогут сдать повторный анализ на инфекцию по прибытии в отель. В случае, если иностранцы намереваются пребывать в стране более недели, им понадобится и третий тест.

Если тесты покажут положительный результат, бессимптомным туристам придется самоизолироваться в гостинице, а остальных направят в госпитали.

Ранее сообщалось, что Венесуэла готова к открытию прямых перелетов с Россией.