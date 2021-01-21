Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга.

«После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание «трансплантат против хозяина», ака GvHD, к сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела», — написал в своем Instagram Тиньков.

Бизнесмен уточнил, что такая реакция организма продлится еще несколько месяцев, добавив, что принимает по 15 таблеток в день.

«Я раньше и не знал, что можно болеть 2 года… лейкемия это долгая, противная и коварная болезнь, как и пожалуй все кровяные раки», — отметил он.

В июле 2020 года Тиньков сообщал, что перенес операцию по пересадке костного мозга. В марте предприниматель рассказал, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.