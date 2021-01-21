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Деловые новости

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Глава совета Бургундии отправила Байдену вино, попросив отменить пошлины Трампа

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Глава совета французского региона Бургундия — Франш-Конте отправила президенту США Джо Байдену две бутылки бургундского вина с просьбой отменить пошлины, которые ввел бывший американский лидер Дональд Трамп.

«В письме, адресованном Джо Байдену, я прошу отменить введенные Трампом пошлины, которые наказывают региональных виноделов. В знак французско-американской дружбы я прилагаю бутылку Côte de Beaune и бутылку Chardonnay из наших винодельческих школ», — написала глава регионального совета Мари-Гит Дюфэ в Twitter.

К публикации она прикрепила фотографию вина.

20 января Джо Байден официально вступил в должность президента США. Его уже поздравили со вступлением в должность многие политики и международные организации. В свой первый рабочий день глава государства отменил сразу несколько указов, подписанных Трампом.

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