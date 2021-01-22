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Деловые новости

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Власти Москвы предлагают снизить или отменить НДС для ресторанов

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Власти Москвы обратились к федеральному правительству с предложением снизить или отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для ресторанного бизнеса, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ефимова, подобная мера позволит «существенно снизить нагрузку на предприятия» и поможет им преодолеть кризисный период из-за мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Данное предложение получило поддержку Министерства экономического развития России, добавил заместитель мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене ряда мер по противодействию распространению коронавируса из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Так, с 22 января в столице будут отменены некоторые ограничения, касающиеся сфер культуры, спорта и образования.

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