Минстрой поддержал продление льготной ипотеки после 1 июля 2021 года

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что министерство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5% годовых на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщает РБК.

При этом он допустил, что данный механизм стоит скорректировать, а также отработать совместно с Центробанком все сценарии по сохранению спроса на жилье.

Файзуллин также отметил, что рост цен на новостройки на фоне действия программы был зафиксирован лишь в центральных регионах, в большинстве регионов России льготная ипотека не вызвала значительного подорожания жилья.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о намерении добиваться продления льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.