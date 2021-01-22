Нефтекомпании РФ начали выплачивать компенсации за ЧП с «Дружбой»

Белорусский Мозырский НПЗ начал получать от российских нефтекомпаний компенсации за поставленную по трубопроводу «Дружба» загрязненную нефть, общий объем выплат составит порядка $60 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление белорусского предприятие.

В заявлении отмечается, что российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали выпплату Мозырскому НПЗ компенсации «за нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики», поставленную весной 2019 года.

Как сообщили в НПЗ, 21 января текущего года на завод поступил первый транш от «Лукойла» в размере 1,045 млрд рублей (около $14 млн).