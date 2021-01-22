«Фортуна» вернулась в месту достройки «Северного потока — 2»

Попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна» вернулся к месту достройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Баржа покинула немецкий порт Росток, в котором находилась с начала прошлой недели.

Ранее другое судно, способное достроить газопровод, «Александр Черский», взяло курс на немецкий порт Висмар.

До этого США ввели санкции против «Фортуны» и владельца судна — компании «КВТ-Рус», чтобы помешать строительству «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.