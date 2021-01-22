Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Экспорт газа по «Северному потоку» достиг исторического максимума

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Экспорт газа по трубопроводу «Северный поток» в 2020 году стал рекордным с начала эксплуатации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора Nord Stream AG.

В прошлом году по газопроводу европейским потребителям было поставлено 59,2 млрд кубометров голубого топлива.

«Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объем транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации», — рассказали в компании.

Ранее СМИ сообщили, что «Газпром», несмотря на рост цен на газ в Европе, не стал увеличивать поставки в регион. С помощью такой стратегии «Газпром» хочет заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из подземных хранилищ (ПХГ) и покупать газ дороже.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.