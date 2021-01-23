Житель США выиграл джекпот в $1 млрд

Житель США выиграл джекпот в размере $1 млрд, лотерейный билет был продан в штате Мичиган. Об этом информирует телеканал NBC.

Отмечается, что это единственный билет, в котором совпали все цифры с шаров, выпавших 22 января — 4, 26, 42, 50 и 60, а также 24 с золотого «мега-шарп».

Рекордная сумма в лотерею Mega Millions была выиграна в 2018 году. Тогда обладатель билета из Южной Каролины получил $1,5 млрд. Обладательница приза захотела остаться инкогнито.

Ранее сообщалось, что американец выиграл в лотерею $731 млн.