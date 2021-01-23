В Петербурге за взятку задержали главврача НИИ уха, горла, носа и речи

В Санкт-Петербурге за взятку правоохранители задержали заместителя директора по клинической работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ, главного врача учреждения Олега Коноплева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Коноплев О. И. задержан по подозрению в получении взятки», — сказал собеседник.

Другие подробности не приводятся. По данным с сайта учреждения, Коноплев является заслуженным врачом РФ.

Ранее в Подмосковье задержали судью при получении взятки в 13 млн рублей.