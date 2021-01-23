На Украине Китай назвали главным потребителем украинского зерна

Китай в настоящий момент является крупнейшим импортером украинского зерна в мире. Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация у себя на сайте.

По ее данным, в 2019/2020 маркетинговом году общий экспорт зерновых Украины в Китай достиг 6,3 млн тонн, а с июля 2020 года до сегодняшнего дня — уже 6,9 млн тонн.

В денежном выражении экспорт зерна в Китай в 2020 году составил $1,87 млрд.

Отмечается, что Украина в этом году собрала урожай в 65 млн тонн зерна (почти на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом), из-за этого правительство и экспортеры зерна подписали меморандум об ограничении объемов продаж за границу.