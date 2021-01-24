На Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционного платформы — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что отказ Украины от получения российских кредитов является ошибкой. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Политик напомнил о событиях, произошедших в 2013-2014 годах, когда в стране сменилась власть.

«Самая большая ошибка. <…> Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты», – сказал Лесик.

По его словам, от кредиторов Международного валютного фонда (МВФ) Киев получает «примерно те же деньги» или в разы меньше.

«Но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить», – заявил Лесик.

Он считает, что Украина в настоящее время пребывает под давлением МВФ, а также находится под внешним управлением. По мнению Лексика, Украина должна быть «местом между Россией и Европой».