Судно «Фортуна» возобновило строительство «Северного потока — 2» в Дании

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил о том, что судно «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток — 2» в Дании, передает Reuters.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», — заявил оператор.

Там уточнили, что работы производятся в рамках полученного согласования.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик прибыл в Германию.