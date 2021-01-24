Сбер запустил первый общероссийский студенческий акселератор

В День российского студенчества Сбер запустил первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития.

Студенческий акселератор SberStudent — это возможность под руководством менторов от Stanford Online перенять опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины, реализовать работающий продукт стартапа и монетизировать его.

«Программу Студенческого акселератора мы реализуем на базе контента от Стэнфордского центра профессионального развития — это уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины, в которой ядром развития технологического предпринимательства является университет и его студенты», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Акселератор пройдет в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года и принять в нем участие можно будет бесплатно. Заявки принимаются до 25 февраля на сайте.