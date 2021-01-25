Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно получать для счастья

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, что среднестатистическому гражданину необходимо 166 тысяч рублей месяц, чтобы быть счастливым, передает RT.

Притом мужчинам нужно на 28% больше денег (187 тысяч рублей), чем женщинам (146 тысяч рублей).

Самые высокие запросы у москвичей, который хотят получать по 220 тысяч рублей в месяц, далее идут жители Владивостока — 200 тысяч рублей и Ростова-на-дону — 190 тысяч рублей. Жителям Санкт-Петербурга для счастья хотелось бы 176 тысяч рублей ежемесячно, а Челябинска — 175 тысяч рублей.

По 170 тысяч рублей ежемесячно хотят иметь в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саратове и Хабаровске. Жителям Ульяновска и Барнаула хватило бы 138 тысяч рублей, а Пензы —136 тысяч рублей.

В опросе принимали участие 22 тыс. россиян из всех округов.

Ранее аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях января. Одним из самых высокооплачиваемых предложений января стала вакансия пилота в Краснодарском крае, зарплата которой достигает €7 тысяч (628 тысяч рублей). В Москве в январе работодатели предлагали самую высокую зарплату руководителю проектов — 500 тысяч рублей.