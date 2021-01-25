В Госдуме назвали спорной идею о замене счетчиков

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин назвал спорным решение о замене зарубежных «умных» счетчиков на отечественные. Об этом сообщает URA.RU.

«К сожалению, это больше похоже на лоббистское решение, для того чтобы помочь отечественному производителю за счет россиян», — произнес он.

Ионин отметил, что данные меры считают преждевременными не только в Госдуме, но и в правительстве, поскольку уже установленные счетчики вряд ли вызовут какие-либо технические проблемы при передаче данных.

При этом зампредседателя добавил, что изначальная установка отечественных приборов учета была бы логична.

Ранее операторы МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 предупредили о том, что не менее миллиона «умных» счетчиков электроэнергии, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона.