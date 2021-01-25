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Деловые новости

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Путин поручил кабмину выйти на допандемийный уровень занятости

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Президент России Владимир Путин заявил, что перед правительством страны стоит задача выйти на допандемийный уровень занятости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что нынешние экономические тенденции показывают реальность выполнения этой задачи.

Путин также добавил, что ситуация на рынке труда в стране в последние месяцы улучшается, хотя все еще остается напряженной.

Соответствующие заявления российский глава сделал на встрече с учащимися вузов в честь Дня российского студенчества в режиме видеоконференции.

В ходе трансляции Путин также заявил, что дистанционный формат обучения не мог не сказаться на качестве образования.

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